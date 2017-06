Eesti pöörab eesistumise ajal julgeolekule tähelepanu päriselt, mitte ainult paberil

Euroopa Liidu riigid võiksid välja töötada võimeid, mis ei dubleeriks NATO-t.

Viimased pool aastat on Euroopa Liidu välispoliitika ja julgeolekupoliitika kõrge eriesindaja, sisuliselt EL-i välisminister Federica Mogherini rääkinud, et Euroopa hakkab maailma julgeolekus võtma üha suuremat rolli. „On olemas Euroopa stiilis julgeolek,” ütles ta nädala eest Soomes Kultarantas toimunud arutelul ja nentis, et on eriti pärast eelmise aasta Brexiti hääletust ja USA valimisi kuulnud üle maailma soove, et Euroopa suudaks maailmas rohkem panustada.