Eesti Vabariigi veebruarikuine aastapäev on Riias igal aastal oodatud suurejooneline sündmus. Eesti saatkonna korraldatav vastuvõtt on koht, kus peab kohal olema. Seal on koos Läti poliitika- ja ärieliit, teiste riikide diplomaadid ja mõistagi rohkearvuline eestlaskond, näiteks Eesti selts ja Eesti kaubanduskoda Lätis.