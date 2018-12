Põhjamaises pilkases ööpimeduses võib sel nädalal märgata lohiseva nimega komeeti 46P/Wirtanen. Maast 11,5 miljoni kilomeetri kauguselt mööda kihutav taevakeha väärib märkimist.

„Tegelikult on nii, et 16. detsembril kihutab komeet mööda Plejaadide kõrvalt ja jõulude ajal on kenasti jõulutähe Kapella juures,” seletas tähefüüsikateadur Tõnis Eenmäe.