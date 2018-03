Eesti teadlase doktoritöö võib agressiivsele vähile päitsed pähe panna

Arstidel ei ole veel võimalik varajases faasis avastatud vähi puhul täpselt hinnata, kas see on agressiivne või mitte. Seetõttu ei ole võimalik teha väga täpseid raviotsuseid ja standardravi algab kõigil enam-vähem samasugusena.

Ent on leitud, et nii mõnigi vähialge ei pruugi olla agressiivne ega arenegi metastaseeruvaks vähiks, vaid võib jääda aastakümneteks väikeseks üksikuks koldeks ja harvadel juhtudel isegi taanduda. Seetõttu pole hea, kui intensiivset vähiravi hakkavad saama ka need, kes seda tegelikult ei vaja, sest ravi kõrvalmõjud võivad tervist kahjustada.