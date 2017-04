Eesti teeb endast koopia ja saadab selle Luksemburgi

Tähtsad riiklikud andmed hakkavad arvatavasti juba selle aasta lõpus jooksma korraga Eesti ja Luksemburgi serveritesse.

Kujutage ette olukorda, et olulised Eesti andmebaasid ja registrid langevad füüsilise või küberrünnaku ohvriks ega saa seetõttu edasi toimida. Või häirib serverite tööd mõni muu õnnetus ja neis pole lihtsalt voolu.

Kui seni on Eesti riigi püsimiseks vajalike andmebaaside töös hoidmine olnud Eesti enda asi, siis nüüd tahetakse võimalikke ohte hajutada. Selleks pannakse Luksemburgi püsti serverisüsteem ehk andmesaatkond, kuhu varundatakse siinsete kriitiliste registrite andmed. Sisuliselt annab see võimaluse Eesti riigi toimimist jätkata ka siis, kui riigi territooriumi hõivab mõni võõrriik. Riik on küll okupeeritud, kuid sisuliselt elab küberpilves edasi.