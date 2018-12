Eesti tervishoid teeb maailmas revolutsiooni

Praeguse meditsiini kindakiri on sümptomitele reageerimine. Inimene pöördub arsti poole, kui rinnus pitsitab, kui krooniline köha ei lase enam magada. Arstilt otsitakse abi, kui kusagilt juba valutab. „Praegu on tervishoius nii, et tegutsetakse, kui juba oled haige,” võrdleb geenivaramu juhtteadlane doktor Andres Metspalu praegust süsteemi lennuki õhus remontimisega.

Eesti terviseasutused on juba aastaid teinud koostööd, et uuendada meditsiini alustalasid. Geeniandmeid kasutades soovitakse jõuda reageerimisest hoopis ennetamiseni. Personaalmeditsiin tegeleb kahju kustutamise asemel selle vältimisega.