Kestliku ja keskkonnateadliku moe eestkõneleja Reet Ausi nn upcycling’u meetodil Bangladeshi rõivajääkidest valminud UpShirt’ide külge on kinnitatud nn läbipaistev etikett.

EL-i keskkonnaministrite kohtumisel oodatakse liikmesriikidelt veel kord kinnitust, et ükski riik ei taganeks Pariisi kliimaleppest.

Täna kogunevad Tallinnas Kultuurikatlasse mitteametlikule kohtumisele Euroopa Liidu keskkonnaministrid, et arutada, milline on keskkonnasõbralik tulevik ületootmise ja liigtarbimise maailmas. Tänane päev on pühendatud ökoinnovatsioonile ja ringmajandusele, homme käsitletakse kliimapoliitikat.