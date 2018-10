Eesti venekeelne elanikkond vaatab aina enam propagandakanalit RTR Planeta

Juba viis aastat järjest on Eestis elavate venelaste varasem meelistelekanal Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) vaatajaskonda kaotanud. Kuigi ka PBK on paljude arvajate hinnangul Vene riikliku propaganda käepikendus, on käesoleval aastal Eesti venekeelse elanikkonna tele-eelistustes toimunud väike, kuid kõnekas nihe – kõige vaadatumaks telekanaliks on saanud RTR Planeta. See kanal on näiteks Lätis ja Leedus saanud mitu korda eetrikeelu, sest õhutab sõda ja vaenu.