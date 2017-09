Eesti vigastatud sõdurid Torontos: nagu kindral tellis, ilma medaliteta tagasi ei tule!

„Ka-ruuu …!”* toovad Eesti sõdurid kuuldavale tõesti karuhäälse ühendmöirge ja lähevad väljakule. Vastasvõistkond, Afganistani esindajad näivad kergelt kahvatuvat, kuid võtavad end kiiresti kokku ja valmistuvad samuti võrkpallilahinguks. Selles kohtumises on 12 mängija kohta märksa vähem jalgu kui 24, aga see ei võta mängult kübetki hoogu maha – mis siis, et mängitakse istuli. Karust oli ka abi, mäng võideti geimidega 25:13, 25:13.

Tegemist on järjekorras kolmandate Võitmatute mängudega (Invictus Games). Kolm aastat tagasi Londonis prints Harry eestvedamisel esimest korda toimunud mängud koondavad üle nädalaks ajaks kokku teenistuses viga saanud sõdurid, kes hakkavad eri spordialadel mõõtu võtma. Esimeste Võitmatute mängudega võrreldes on üritus paisunud väga suureks – osa võtab üle 550 võistleja 17 riigist ning seekord on esimest korda esindatud ka Ukraina ja Afganistan. Eesti osaleb Võitmatute mängudel seekord 15-pealise võistkonnaga.