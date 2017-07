Eesti võtab suure ampsu. Ratas lubas Euroopale juba järgmisel aastal ühtset digiturgu

Peaminister sõnas, et nähes, milliseid ootusi seatakse Eestile digivaldkonnas, saabki olla ainult ambitsioonikas.

Peaminister Jüri Ratas astus eile oma julgelt üle kuu aja ettevalimistatud kõnega lõpuks Euroopa Parlamendi saadikute ette, et tutvustada Eesti eesistumise põhiteemasid.

Peamine, mida öelda tuli, on olnud juba mõnda aega selge. Need on Eesti eesistumise neli prioriteeti. Ratase senised kohtumised teiste riigijuhtidega on näidanud, et digivaldkond on see, millest kuulda tahetakse. Rohkem on olnud küsimus selles, mis teemad saavad paarikümne minuti jooksul veel võimaluse.

„Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, kaasav ja kestlik Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa ning muidugi digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine,” loetles Ratas prioriteete.