Eesti võtab Türgist vastu kuni 160 Süüria pagulast

Tegemist pole siiski esimeste Türgist vastuvõetavate pagulastega, kuna algse, 2015. aasta Euroopa rändekava alusel oli Eesti norm 20 kaitset vajavat inimest. See määr täitus käesoleva aasta veebruaris. Nüüd on menetluses esimesed 2016. aasta Euroopa Liidu ja Türgi vahelise ühisavalduse raames ümberasustatavad süürlased. Valitute hulgas on endiselt eelistatud pered, üksnes süürlased või Süüria kodanikud. Türgist on Eesti valmis vastu võtma kokku kuni 160 inimest.