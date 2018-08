Eestimaalased on muutumas relvahulludeks. Prokuratuur otsib lahendust

Inimesi on tabanud mingi relvahullus. Aina rohkem on eestimaalasi, kes kannavad kaasas tulirelva, õhkpüssi, stardipüstolit või kasvõi plastist mängupüstolit, et võimaliku konflikti korral oma sõnadele kaalu anda. Draamad ei ole jäänud tulemata.