Sellest, kuidas pedofiilid internetiavarustest alaealisi ohvreid jahivad, on palju räägitud. On üsna tavaline, et u 40-aastane pedofiil teeb endale noore poisi fotot kasutades libakonto ja hakkab selle kaudu alaealisi meelitama. Näiteks Lõuna prefektuuri menetluses on olnud lugu, kus pedofiil kasutas tüdrukute meelitamiseks piltilusa 15-aastase soome noormehe fotot.

Samuti on räägitud, et lapsed ja teismelised jagavad ise pahaaimamatult oma alastifotosid ja -videoid ega mõista, et kõik, mis on kord juba internetis üleval, sinna ka jääb.

Nüüd on teismelised avastanud uue „mängu”, millega nad enda arvates oma populaarsust suurendavad. „On internetikeskkonnad, kus lapsed teatavad, et kui ühel hetkel on vaatajaid nii ja nii palju, siis on nad valmis tegema seda või teist. Sisuliselt ütlevad vaatajad, mida nad soovivad näha, ja vastav laps/teismeline teeb seda.”