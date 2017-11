Eestis on endiselt pensionäre, kes kingivad tahtmatult riigile tuhandeid eurosid

Novembri keskpaigas istus tallinlanna Mari (täisnimi toimetusele teada – T. J.) kannatlikult sotsiaalkindlustusameti ootejärjekorras, et teada saada, kui mitu aastat on ta riigile liiga palju tulumaksu maksnud ja kui palju raha on tal lootust tagantjärele kätte saada. „Seda juhtub ikka,” lohutas teenindaja Marit ja teatas, et riik võlgneb talle 1100 eurot.