Leedu tahab Eestil vaiba alt tõmmata, soovides, et regionaalne terminal tuleks Eesti asemel hoopis sinna.

Mullu tarbis kogu Eesti keskmiselt 520 miljonit kuupmeetrit maagaasi, see on 1,4 miljonit kuupmeetrit päevas. Selleks et see gaas valutult Eestisse jõuaks, ehitab Elering koostöös Soomega Balticconnectorit, mille ööpäevane mahutavus on 7,2 miljonit kuupmeetrit. Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster hindas, et ööpäevase mahutavusega saaks üle elada ühe külma ja talvise nädala. Gaasitoru eesmärk pole aga gaasi hoiustamine.