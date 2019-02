Eestisse on jõudnud Ukraina töömigrantide suurim laine

2014. aasta oli Ukraina iseseisvusaja kõige raskem – Euromaidan, Krimmi kaotus, sõda Donbassis. Süvenes majanduskriis, devalveerus grivna ning langes üldine elatustase. Need sündmused puudutasid paljusid. Mida teha, kui elatustase on kehv ja languses? Paljude jaoks on päästeteeks välismaa. Ukraina töötajaid leiab kõikjalt Euroopast ja puutumata ei ole ka Eesti. Kui 2017. aastal registreeriti Ukraina töötajatelt 5589 lühiajalise töö taotlust, siis 2018. aastaks oli nende arv kasvanud ligi kolm korda ehk 15 517-ni. Eesti Päevaleht otsis üles mõned siin töötavad Ukrainlased ja nende tööandjad ning uuris, millist elu nad siin elavad, mida nad Eestist ootavad, kuidas neil läheb ja mis on nende edasised plaanid ja väljavaated.