Euroopa Liidu ja USA aastakümneid kestnud ja väga lähedane liitlassuhe on madalseisus. USA president Donald Trump ei teinud oma valimiskampaania ega ka -võidu järel saladust, et ei pea EL-i miskiks. Vindiga palle on löödud Washingtonist Brüsseli poole iga natukese aja tagant.