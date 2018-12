Klienditeenindaja nr 1: „Olen täheldanud, et 1976.–1977. aastal sündinud inimestel on selline mina - ja - maailm - suhtumine. On ka mõned naised, aga mulle on sattunud peamiselt mehed.”

Teenindaja nr 2: „Mõned hakkavad kohe karjuma, et mis nüüd jälle juhtus?! Tuuakse näide – vaat kui Tallinnas juhtuks, oleks kohe korras, aga meie siin maal peame kannatama ei tea kui kaua.”

Teenindaja nr 3: „Sõltub muidugi inimesest, aga mul on olnud pigem nii, et vene kliendid on nii viisakad ja rahulikud. Eestlased aga jauravad.”

Teenindaja nr 4: „Karjub, karjub ja siis ütleb, et no nii, nüüd ma tunnen end paremini!”

Teenindaja nr 5: „Minule on jäänud mulje, et Saaremaa vanamehed on kõige kurjemad, aga töökaaslane ütles, et issand jumal, kuidas veel purjus naised võivad karjuda! Need olid veel hullemad kui röökivad vanamehed.”

Teenindaja nr 6: „Reedeti kipuvad inimesed sageli õelad ja tigedad olema.”