Eestlased korraldasid Soome vanglas näljastreigi

Lõuna-Soomes Riihimäki vanglas kannab karistust umbes 15 Eestist pärit kinnipeetavat. Sel nädalal on eestlased nii teistele vangidele kui ka vanglaametnikele kõneainet pakkunud, sest osa neist keeldub vanglatoidust. Sellega püüavad nad saavutada, et Soome ei saadaks neid kodumaale karistust kandma. Nad peavad Soome vanglat Eesti omadest mugavamaks ja usuvad, et Soomes karistust kandes saaksid nad märksa varem trellide tagant välja.

Soomet püütakse mõjutada isegi Eesti meedia kaudu. Vangide tuttavad vahendavad Eesti Päevalehele kinnipeetavate üsna dramaatilisi sõnumeid: „Eesti vangid mässavad, streigivad ja nälgivad Soomes Riihimäe vanglas!”

Ostavad endale ise süüa

Eestlased nimetavad oma protesti näljastreigiks, kuid Soome vanglaameti kinnitusel ei nälgi neist tegelikult keegi. Vanglaameti (RISE) kommunikatsioonijuht Pilvi Isotalus märkis, et tema teada on eestlased küll keeldunud toidust, mida vangla neile pakub, kuid ostavad vanglapoest endale meelepärast süüa. Sellega kogu mäss piirduvatki. Isotalus kinnitas, et vangla arstid jälgivad vangide tervist regulaarselt.