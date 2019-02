Eestlased on Soomes välismaalastest pedofiilide pingereas kolmandal kohal. Mis on selle taga?

Helsingi politseiametis võtab meid vastu politseiinspektor Måns Enqvist.

Soome on viimastel kuudel Oulu piirkonnas olnud vägistamisjuhtumitest šokeeritud: välismaalaste jõugu ohvriks on langenud kümneid tüdrukuid ja naisi, keda on rünnatud isegi kodus. Politsei on vahistanud mitu välismaal sündinud täiskasvanud meest, keda kahtlustatakse raskes vägistamises ja laste seksuaalses ärakasutamises.