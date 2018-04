Eestlasi tabab peagi suurem andmete nõusoleku küsimise laviin

Eelmisel nädalal teatas kauplusekett Rimi, et palub 600 000-l sooduskaardi kliendil oma andmeid uuendada ja anda kaupluseketile uuesti õigus neid kasutada, et vastata 25. maist kehtima hakkavale andmekaitse määrusele. Samamoodi on saanud hulk Telia kliente teate, milles neid kutsutakse kodulehele vaatama, milliseid andmeid tohib Telia töödelda ja kuidas ettevõte võib edaspidi klientidele pakkumisi teha.