Ehast koiduni töötava lapsevanema päästab hädast öölasteaed

Kuueaastane Leonardo Ronet ja tema neljane vend Michel tuiskavad lasteaia riietusruumi oma pikka kasvu isale vastu. Elevust on palju ja väiksem Michel ei taha kuidagi tüütu riietumisega tegeleda, palju vahvam on isa eest plehku pista, et isa teda siis õhulendudega taas riietuskabiini ette istutaks. On reede õhtu ja kõik Rõõmupesa lasteaia lapsed, kellest osa on olnud seal ka öösel, lähevad nädalavahetuseks koju.