Ehitaja: pole meie allkiri! Peipsi ranniku sadama ehitusel dokumentide võltsimise kahtlus

Omedu kalasadama kai Foto: Argo Ingver

Ehkki Omedu kalasadama kaid rekonstrueeris kaks firmat, on töö tellija MTÜ Omedu Ranna Sadama Ühing esitanud PRIA-le ehitustööde aktid, kus tööde tegijaks on märgitud ainult üks neist. Üks ehitajaid kahtlustab, et tegemist on allkirjade võltsimisega, ja on otsustanud prokuratuurile kuriteoteate esitada. Asjasse on segatud ka kohalik kalatööstur Paul Kärberg.