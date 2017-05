Eiat ja Atsi otsides. Kellest saab uus lapsstaar?

Eesti Päevaleht vaatas, kuidas 51 last pürgisid EV juubeliaasta filmi „Eia jõulud Tondikakul”.

32. keskkool, mille kõrvale on pandud võõrapärane sõna casting – esinejate valimine. Minna tuleb mööda kollakasrohelist koridori, mille seintel on meie riigipeade portreed: kõik viis, Konstantinist Kerstini. Siia mahub täna 51 last. Nende seast otsitakse Eiat ja Atsi, kes oleksid filmis hoopis talvises Lõuna-Eestis. Need 51 on kõik potentsiaalsed Eiad ja Atsid. Välimuselt, olekult, vanuselt. Nüüd tuleb sõeluda see punt väiksemaks, võtta ainult need, kes suudaksid olla Eiad ka siis, kui käib filmikaamera.