Aastaid tagasi kaitseväest lahkunud brigaadikindral Alar Laneman otsustas kandideerida kohalikel valimistel EKRE liikmena, sest see erakond on tema arvates jõuline ja räägib asjadest, mis inimesi päriselt puudutavad.

Kümme aastat pole te pidanud vajalikuks poliitikasse minna. Miks just nüüd?

Ega mul otsust sellisel kujul, et tahan nüüd poliitikasse minna, pole olnud. Minu arvates on politika kujunenud asjaks iseeneses – tuleb minna poliitikasse. Meil on käivitunud haldusreform, mis lööb kõik segamini, Pärnu linn muutub kummaliseks soolikaks. Eestis ja meie ümber on natuke segased ajad, inimesed on mures ja ma nagu tundsin, et peaksin kuidagi kaasa lööma. Kui olid presidendivalimised, siis torkas silma, et ainult ühel parteil oli väga fokuseeritud riigikaitseline tahtmine. Siis sai Mart Helmet toetatud ja sealt see kontakt. Kui oli selge, et nad Pärnus valimistele välja lähevad, siis ütlesin, et hea meelega toetan neid Pärnus.