EKRE-ga liitunud Urmas Reitelmann: seedekulglaleksika lõpetaks tsiviliseeritud riigis ministri poliitilise karjääri

Eelmise nädala keskel saatis EKRE välja pressiteate, et liitusite erakonnaga ja kandideerite sügisestel valimistel. Teates oli kirjas, et lisainfot saab teie käest, kuid te ei vastanud esialgu Eesti Päevalehe kontaktiotsimisele. Jääb mulje, et te ei söanda valijaskonnale oma sõnumeid edastada või kardate, et Delfi lugejaskonnas polegi teie valijaid, ja pelgate teiste parteide toetajate seisukohti.

Eesti Päevalehe kontaktiotsing ei ole mingi unistuste täitumine ja reageerimine ei ole teadupärast kohustuslik, mistõttu on teie etteheitev toon põhjendamatu. Eelmises lauses viitasite EPL-ile, nüüd tuli mängu Delfi lugejaskond. Ma ei külasta teie portaali, ei loe ka lehte ega tunne tema lugejaskonda, kuid tõenäosusteooria lubab eeldada, et konservatiivide valijad külastavad mõnikord sedagi. Mis puudutab teiste parteide valijate seisukohtade minuni jõudmist, eeldab see teie kommentaariumi külastamist. Õigupoolest on vähe inimesi, kelle arvamus mulle korda läheb.