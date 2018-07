EKRE ideed sobituvad kõige paremini Keskerakonna omadega

Pärast järgmise aasta riigikogu valimisi tekib praeguste reitingute järgi kolm võimalust kahe partei valitsust moodustada. Need oleksid Reformierakond-Keskerakond, Reformierakond-EKRE ja Keskerakond-EKRE.

Radikaalselt erineva poliitikastiili ja tavapärastest teistsuguste seisukohtadega EKRE on suutnud avalikkuses suurt tähelepanu äratada. Erakonna liikmed räägivad enesekindlalt, kuidas nad hakkavad uues valitsuses Eesti elu muutma. Tegelikult on neil valitsusse pääseda keeruline, sest paljud nende seisukohad on partneritele vastuvõetamatud.

Loo juures olev graafik paratamatult lihtsustab tegelikkust, sest poliitikud on paindlikud ja tavaliselt valmis ka kompromissideks. Mõned küsimused on siiski must-valged. Kooseluseadus kas kehtib või tühistatakse. President valitakse kas otse või riigikogus.

Ka mitmes muus küsimuses on mänguruumi vähe. Näiteks piirikontrolli või Rail Balticu puhul on keeruline leida keskteed, kus piirikontrolli või Rail Balticut oleks n-ö natuke.

EKRE seisukohad on võetud Mart ja Martin Helme 22. aprillil EKRE kongressil peetud kõnedest. Punased jooned ehk nõudmised, millest kindlasti ei taganeta, pärinevad Mart Helme samal päeval Delfile antud intervjuust. Keskerakonna seisukohti selgitas Jaanus Karilaid ja Isamaa omasid Priit Sibul. Reformierakond eelistas jätta oma seisukohad ebaselgeks, mistõttu need on tuletatud erakonna varasematest sõnavõttudest.