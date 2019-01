EKRE juhtum on lakmuspaber: kas Eesti ühiskond talub salajast mõjutustööd

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteorganisatsiooni Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep tunnistas Postimehes ilmunud paljastuse peale bravuurikalt ja vähimagi kahetsuseta, et erakonna noortekogu tegeleb sotsiaalmeedias teadlikult valenimede alt trollimisega. Kaalep tunnistas sedagi, et on oma artikleid võltsidentiteete kasutades Eesti Päevalehe arvamuskülgedele sokutanud. Erakonna juht Mart Helme kiitis petiste teguviisi heaks. Noortekogu juht aga lubas uusi nn infooperatsioone – nüüd siis juba partei juhi avalikul heakskiidul.

Eesti parlamendipartei on seega oma valimiskampaaniasse kaasanud seni Kremli tööriistakasti kuulunud vahendid.