EKRE läheb riigikogu valimiskampaaniat tegema tühja rahakoti ja professionaalse abita

Veel paari aasta eest ennustasid poliitikavaatlejad, et 2015. aastal esmakordselt riigikokku pääsenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liug jääb lühikeseks ja vaevalt on neil järgmisel korral enam parlamenti asja. EKRE ütlemisi on nimetatud vaenulikeks ja ksenofoobseteks, mis pidavat toimima ainult ärevatel aegadel.