Eelmise aasta juunis ja novembris ilmus Eesti Päevalehe ja Delfi ühises arvamusveebis kaks arvamusartiklit, mille autoriks olid märgitud Kert Valter ja Bert Valter. Nüüdseks on selgunud, et Tartu ülikooli tudengina esinenud autoreid ei eksisteeri ning varjunime Bert Valter kasutamise on üles tunnistanud EKRE noortekogu Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep.