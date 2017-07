EKRE: peidetud katuseraha saamine oli hea töö

Keskerakond soovis opositsionääre toetada, kuid Vabaerakonda sama heldelt ei koheldud.

Delfi avalikustas laupäeval, et Keskerakonna eelmise aasta katuserahast kulus 100 000 eurot hoopis EKRE presidendivalimisteaegsete lubaduste lunastamiseks. Eelmise aasta 30. novembril saatis EKRE riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme mõnele erakonna juhtliikmele katuseraha jagamist puudutava kirja. „Kokku saime fraktsioonile 300 000 pluss veel 100 000, mis ei lähe mitte fraktsiooni nime all, vaid peidetakse ära. Põhjus on selles, et kuigi meil oli kokkulepe Keskiga, et meie summa sel aastal on pool miljonit, hakkasid sõbrad IRL-is ja SDE-s selle peale jalgu trampima ja blokkisid ära,” kirjutas Helme.