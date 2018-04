Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE riigikogu fraktsiooni juhi Martin Helme sütitav kõne nädalavahtusel partei kongressil sisaldas hulka teese, mille retoorika on maha viksitud hiljutistest edukatest kampaaniatest välismaal. Üsna äraleierdatud mõte on ka motiiv, et „keegi” on riigi justkui rahva (EKRE) käest varastanud ja see tuleb tagasi võtta.