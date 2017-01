Fraktsioonide ettepanekud kokkuleppevedude eelnõu kohta on seinast seina.

Esmaspäevaks pidid kõik fraktsioonid riigikogu majanduskomisjonile teada andma, mida arvavad kokkuleppevedude eelnõu viimasest versioonist. Nn Uberi ja Taxify eelnõu on läbi teinud palju muutusi, kuid nii kokkuleppevedajad kui ka taksojuhid on siiani rahulolematud olnud. Esialgu loodetud kiirest sõidujagamise reguleerimisest on kujunenud ootamatult keeruline ülesanne, sest parlamendierakondadel on endiselt väga erinevad arvamused, kuidas sõidujagamist reguleerida, et see erineks taksoteenusest.