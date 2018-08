EKRE toetus on tõusnud uutesse kõrgustesse

Täna saavad avalikuks Kantar Emori erakondade toetuse küsitluse tulemused. Küsitluse tellis Postimees. Üks arv on tulemustes sedavõrd tähelepanuväärne, et see levis juba eile poliitikute ringist väljapoole. Eesti Päevalehele teadaolevalt on Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE toetus tõusnud juulikuus uude kümnesse – erakonda toetab üle 20% küsitletuid.

EKRE reiting on tõusnud juba pikemat aega. Seni on Kantar Emori uuringus erakonna parimaks tulemuseks olnud aprillikuine 19%. Eelmises, juunikuises uuringus oli EKRE reiting 17%. Kuu ajaga on see veelgi tõusnud ja ületab nüüd 20% piiri. Sellest piirist kõrgemal toimetavad viimasel ajal vaid kaks erakonda: Keskerakond ja Reformierakond, kelle reitingud juulikuus palju ei muutunud.

EKRE oli möödunud kuul rohkem tähelepanu all, kui EKRE-sse kuuluv Saare vallavolikogu liige Mart Saarso võttis seksuaalvähemuste vastu jõuliselt sõna ja põhjustas sellega vastupidiste vaadetega inimeste seas suure pahameeletormi. EKRE esimees Mart Helme asus Saarsod toetama. Pikemalt on EKRE tähelepanu all püsinud oma kohtureformi – EKRE sõnastuses laiemalt justiitsreformi – ideega, mille kohta ilmub aeg-ajalt kriitilisi vastuarvamusi.

EKRE juhatuse liige Jaak Madison nentis, et põhimõtteliselt on valimiskampaania juba alanud. Konkurendid on esitanud EKRE kohta tema sõnul n-ö huvitavaid avaldusi, millele erakond on reageerinud ja seeläbi meediapildis olnud. Septembris hakkab kampaania rohkem jõudu koguma, põhirõhk jääb Madisoni sõnul jaanuari-veebruari.

Oma põhisõnumitega plaanib EKRE välja tulla oktoobris, praegu tegelevad erakonna toimkonnad pingsalt sõnumite väljatöötamise ja lihvimisega.