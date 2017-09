EKRE: valitsus hakkab lagunema Keskerakonnast. Keskerakond: see on opositsiooni soovunelm

Kohalike omavalitsuste valimiste eelne pingeline aeg on viinud poliitikud niikaugele, et ka omavahelistes kuluaarivestlustes saadavad muidu sõbralikult läbi sihivad poliitikud teineteise pihta mürginooli. Mõnikord hoiatatakse enne järjekordset lasku: ära võta isiklikult, need on valimised. Kes on taktikaks võtnud e-riigi kuvandi kahtluse alla seadmise, kes räägib IRL-i ees ootavast hävingust, kes kohe-kohe toimuvast IRL-i ja EKRE ühinemisest, kes valitsuse kukkumisest. Närviline aeg on kõigil ja pärast 15. oktoobrit on kindlasti teine olukord.