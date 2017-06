Eksperdid: sagenenud küberrünnakud annavad Eestile karmi hoiatuse

Oskar Gross (vasakul) ja Klaid Mägi märgivad, et ohtlikke viiruseid on võrreldes 90ndatega plahvatuslikult juurde tulnud.

Riigi infosüsteemi amet ärgitab kõiki ettevõtteid ja riigiasutusi oma arvuteid turvama.

See aeg on möödas, kui arvati, et viirus või küberrünnak kaotab arvutist mõned failid. WannaCry- ja Petya-nimeliste pahavarade põhjal peaks praeguseks olema kõigile selge, et küberrünnakud mõjutavad igapäevaseid ja elutähtsaid teenuseid, ütles riigi infosüsteemi ameti (RIA) intsidentide käsitlemise osakonna juht Klaid Mägi.

Teatavasti halvas WannaCry viiendiku kogu Suurbritannia tervishoiuteenuste pakkujatest. Viimaste päevade jooksul levinud Petya suutis seisata autotehaseid ja pankasid ning sulgeda Eestis ehitustarvete poe. „See ei ole enam lihtne viirus, justkui uss, mis arvutisse satub, sellel on reaalne mõju,” toonitas Mägi.