Ekspert: Eesti peaks narkomurede vastu võitlema ravides, mitte karistades

Möödunud nädalal külastas Eestit Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse (EMCDDA) direktor Alexis Goosdeel, et saada ülevaadet, milliste probleemidega peab Eesti rinda pistma narkovastases võitluses.

Goosdeeli sõnul on trendid Euroopa riikide seas erinevad, kuid Eesti puhul on kõige suurem probleem kahtlemata fentanüül. Siiski ei saa seda probleemi tema sõnul laiendada kogu Ida-Euroopale. „Paljudes Euroopa Liidu riikides ollakse pahuksis hoopiski heroiiniga.” Ta rõhutas, et EMCDDA-l on Eestis toimuvast küllalt selge ülevaade, sest riigis on väga hea seiresüsteem.