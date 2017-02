Sellest nädalast on nii Tele2, Elisa kui ka Telia võrgu klientidel võimalik osta Eesti Ekspressi, Maalehe, Eesti Päevalehe, laupäevalehe LP ja Maakodu sisu mobiilis ka artiklikaupa. Lähiajal saab seda teha igas seadmes.

Kuvame tasuliste artiklite juures automaatselt nuppu koos üksikartikli lõpphinnaga (59 senti), mis on mitu korda soodsam lahendus kui päeva- või kuupileti ost. Nupule vajutades sooritatakse makse otsekohe ja artikkel on lugemiseks avatud. Makse jaoks ei ole vaja teha kontot, alla laadida rakendust ega lisada krediitkaardi andmeid – sisu on loetav ainult ühe nupuvajutusega. Ostetud summa lisatakse mobiiltelefoni arvele.

„Mul on siiralt hea meel, et saame lõpuks pakkuda esimesena Eestis oma lugejatele sellist mugavat ühe loo kaupa ostmise võimalust. Soovisime seda teha juba ammu, aga pakutavad tehnilised lahendused olid kliendi vaates liiga keerulised,” sõnab Ekspress Meedia levi- ja klienditeenindusdirektor Tarvo Ulejev.

Telia klientidel on vaja esimest korda ostes teha esmane lihtne tuvastamine, kõigil järgmistel kordadel saab sisu lugeda ühe nupuvajutusega. (Teiste operaatorite klientidel pole esmast tuvastust vaja teha.) Tuvastamiseks peab sisestama oma telefoninumbri ja SMS-i teel saadetava kinnituskoodi. See on samasugune protsess nagu paljudel teistel rakendustel.

Eksimuse korral raha tagasi

Kuna tegemist on Eesti meediamaastiku uue teenusega, võib esineda kogemata tehtud makseid. Selle välistamiseks pakume võimalust küsida meilt pärast makse sooritamist 24 tunni jooksul raha tagasi. Seda valikut saab kasutada kuni kolm korda kalendrikuu jooksul. Kogemata tehtud makse tagasivõtmiseks on viited ostetud artikli lõpus.

Kui oled lubatud kolm korda ära kasutanud, saad endiselt sisu osta, kuid raha selle kalendrikuu jooksul enam tagasi küsida ei saa. Kui ost on tehtud pärast kolmandat raha tagasiküsimist, kuvab süsteem ka sellekohase hoiatuse.

Teenusest peaks olema suur kasu just neile lugejatele, kel pole püsitellimust, ent kes huvituvad mõnest konkreetsest artiklist tahtmata tervet väljaannet lugeda. Suurema lugemuse korral jääb soodsaimaks viisiks püsitellimus.