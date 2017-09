EL-i julgeolekuvolinik: Euroopa peab küberrünnakutele tõsisemalt vastama

Julian King, esinesite Tallinnas küberjulgeoleku konverentsil. Küberjulgeolek on aktuaalne teema. Kas pingutame meid iga päev pärismaailmas ohustavaga võrreldes küberturvalisuse küsimusega üle?

Ei pinguta. Küberturvalisusega tõsiselt tegelemine on täpselt sama oluline kui offline-julgeolek. Ma arvan, et [suvel kogu maailma mõjutanud lunavararünnakud] WannaCry ja NotPetya näitasid, et sellised rünnakud võivad mõjutada kõiki ja mitte ainult Euroopas. Need rünnakud jõuavad arvutivõrkudest kaugemale ja päriselu mõjutama. WannaCry pahavara võttis Suurbritannias maha telefonivõrke, transpordivõrgustikke, haiglaid. See pole ainult strateegiline väljakutse, vaid kübervaldkonda sisseehitatud risk, mis hakkabki kõiki teisi sektoreid mõjutama.