Viimasel ajal on olnud juttu paljude Eesti kõrgete poliitikute nigelast inglise keele oskusest, kuid Euroopa Liidu juures töötavad tõlgid, sealjuures Eesti tõlgid, ei saa tulenevalt kutse-eetikast kommenteerida, mis toimub tõlkekabiinis. Nemad on kohal selleks, et suhtlust sujuvamaks muuta, ja selleks et poliitik ei peaks keskenduma õige sõna otsimisele, vaid sisule. Samas, nagu mitu endist ja praegust Euroopas töötavat tõlki tõdesid, kulub tagasihoidlik nõu poliitikutele ja neid nõustavatele ametnikele ära küll.

Tõlgid ei halvusta kedagi ega ütle ka seda, et igal pool peaks rääkima oma emakeeles, näiteks kuluaarivestlustes ei pea ega saagi. Aga nõukogu koosolekut saab juhtida emakeeles, sest seal on tõlgid ümber.