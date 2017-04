„Elan õhust ja armastusest.” Puuetega inimesed jäävad kuudeks ilma igasuguse sissetulekuta

Rahata jäetud Mati Broberg üritab kitarrimängu ja noorpõlve viisidega endal ja külalistel veidigi tuju parandada. Foto: Priit Simson

Sotsiaalministeeriumi töövõime hindamise süsteem on jätnud puuetega inimeste sissetulekusse vähemalt ühekuulise augu.



Hindamisotsused venivad ja raha makstakse välja alles järgmise kuu 10. kuupäevaks.



Need, kellele väike toetus on ainus sissetulek, pöörduvad supikööki, et hinge sees hoida.