Elmar Vaher: peame probleemsete noortega koos tegelema, vangipanek neid ei aita

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Eesti Päevalehe vanemtoimetaja Kärt Anvelt ja tegevtoimetaja Raimo Poom pööningul, mis ühendab PPA kahte maja: endist politsei- ja endist piirivalvetiiba. Seda pööningut mööda käidi ka 2007. aastal pronksiöö kriisi ajal, kui ühes otsas istusid valitsuse liikmed ja teises otsas politsei. Foto: Rauno Volmar

* Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher soovitab enne valimisi esitada kandideerijatele konkreetseid turvalisust ja noori puudutavaid küsimusi.



* Alkoholi joomine on alaealiste seas vähenenud, kuid suurenenud on kanepi tarvitamine ja see on tõusev trend. Kanepist jõutakse aga fentanüüli juurde.