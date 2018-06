Eluaegsete vangide kaebused riigikohtule: vanglastressist valimistulemuste tühistamiseni

Politseikomissari tapmise eest vanglamüüride taga istuv Romeo Kalda on rekordiomanik. Tema kohta on ainuüksi riigikohus teinud 2010.–2017. aastal kokku 40 lahendit. Sarikaebaja Kaldat on saatnud edu, ta on saavutanud kohtus tulemusi, sealhulgas võitnud Euroopa inimõiguste kohtus Eesti riiki, kes rikkus talle internetile ligipääsu keelates inimõigusi.