Kümme aastat tagasi hakati Austraalias koolilapsi tasuta HPV (inimese papilloomiviirus) vastu vaktsineerima. See on toonud edu – tänu HPV-vaktsiinile on emakakaelavähini viiva viiruse levik noorte naiste seas langenud praeguseks 1%-ni ehk peaaegu nullilähedaseks, selgub uuringust.