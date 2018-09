„Enam ei jaksa.” Kümne aasta jooksul on raske koorma all murdunud 22 hooldajat

Liina Kanarbik liina.kanarbik@epl.ee RUS 1

Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust selgub, et viimastel aastatel on hooldajate suitsiidide arv suurenenud ning aastatel 2006–2016 on endalt elu võtnud 22 hooldajat. Uuringu teinud spetsialistide väitel on hooldajate olukorra tõsidust ja vaimse tervise tähtsust alahinnatud.