„Mul on 47 aastat praktikat,” ütleb viis aastat tagasi pensionile läinud kohtunik Valeri Lõõnik, keda tõenäoliselt tuntakse enim kui maadevahetuse õigusemõistjat. Eelmise aasta sügisel käis justiitsministeerium välja mõtte luua noortejõukude probleemiga tegelemiseks töörühm. Lõõnik kirjutas neile ja pakkus ka oma abi. Ootas vastust, mida kunagi ei tulnud. „Siis nägin Anveltit, tunnen teda ammustest aegadest, ja ta ütles, et see kõik on Reinsalu fantaasia,” märgib Lõõnik justiitsminister Urmas Reinsalu idee kohta.