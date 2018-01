Endine Sputniku töötaja valgustas propagandakanali telgitaguseid

Ettevalmistava telefonivestluse käigus ütlesite, et olete nõus vastama küsimustele portaali Sputnik kohta, ehkki olete mitu aastat konfidentsiaalsusest kinni pidanud. Ütlesite, et teie Sputnikuga sõlmitud tööleping on juriidiliselt kehtetu. Selgitage, palun.

Leping, kuigi väga ilus, on tegelikult juriidiliselt tühine. Sellel ei ole Eesti Vabariigi territooriumil juriidilist jõudu, sest see on koostatud ainult vene keeles. Riigikeelset varianti ei ole. Aga ma ei taha isegi sellisel juhul lepingut rikkuda