Endise noorputinlase lugu. Kuidas Kremli abilisest Konstantin Tšadlinist sai Eestis elav põgenik

Konstantin Tšadlin sai Eestis varjupaiga, leidis tööd ja võib nüüd rõõmsalt presidendilossi ees poseerida. Foto: Andres Putting

Ligi aasta tagasi kohtus Eesti Päevaleht toonase varjupaigataotleja Konstantin Tšadliniga. Lubasime, et ei avalda tema lugu, enne kui politsei- ja piirivalveametist on tulnud otsus. Nüüd on aeg see avaldada.