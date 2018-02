Endiste kindralite selts tõttab lappima riigikaitse puudusi

Möödunud aasta mais kogunesid endised Eesti kaitseväe kõrgemad ohvitserid ehk erukindralid ja mereväe admiral esimest korda kaitsepoliitikat ja muid maailma asju arutama. Senistel kohtumistel on tehtud ettekandeid rahvusvahelisest olukorrast ja arutatud Eesti kaitsepoliitikat. Räägitud on Süüria sõja taustast, Ukraina sündmustest, Venemaa õppusest Zapad ja Valgevenest, kuid näiteks järgmisel kohtumisel on kavas rääkida Balti riikide ühishangete ajaloost ja sellest, miks ei saa seda nimetada edulooks.

„Kui keegi kardab vandenõud, siis kinnitan, et meie kogunemiste taga ei ole mitte midagi sellist,” märkis endine kaitseväe juhataja Ants Laaneots.