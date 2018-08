Enneolematu juhtum Eesti õhuturbe ajaloos: Hispaania hävitaja tulistas kogemata välja lahingraketi

Marianne Ubaleht marianne.ubaleht@epl.ee Indrek Tark indrek.tark@epl.ee

Hävitaja Eurofighter Typhoon 2000 Foto: REUTERS/SCANPIX

On võimalik, et lõhkemata rakett on kusagil Lõuna- või Kesk-Eestis. Raketil on enesehävitusrežiim, mis tagab eksilasu puhul selle hävimise õhus, kuid välistatud pole ka maandumine maapinnale.